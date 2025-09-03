Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 3 settembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 3 settembre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

San Gregorio Magno. San Gregorio Magno, ricordato il 3 settembre, con i santi Ambrogio, Girolamo e Agostino, è uno dei quattro grandi dottori della Chiesa d’Occidente. Avrebbe voluto vivere da monaco, ma, eletto papa, avvia una profonda riforma nella Chiesa e lascia numerosi scritti. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDì 3 SETTEMBRE 2024

Supermercati, nuovo assalto. Banda di malviventi in azione alla Gecop di Arce, “spaccata” e fuga con la cassaforte. Furgone utilizzato come ariete, terzo colpo in un mese: i precedenti a Ceccano e Anagni.

Corso Lazio, finalmente i lavori di sistemazione. L’arteria allo Scalo rimessa a nuovo, presto anche ulteriori collegamenti. A rilento le opere di piazzale Kambo, ancora al palo il nuovo scalo ferroviario.

Stellantis, si mobilitano i sindaci del comprensorio. Convocata una riunione della consulta per il 10 settembre, crescono i timori. All’ordine del giorno l’allarme lanciato da Unindustria e lo stop produttivo.

Rissa tra giovanissimi, sei feriti. Gruppi di ragazzi si scontrano in piazza IV Novembre durante una festa: a sedare la violenta lite i carabinieri. Un mese fa l’omicidio del marocchino, monta il caso sicurezza, ieri vertice tra carabinieri e sindaco: «Ci saranno controlli mirati».

Propellenti, altro incendio: il nodo della sicurezza. Ancora fiamme all’interno del sito e nuovo intervento dei vigili del fuoco. Timori della popolazione anche rispetto al piano di emergenza.

Frosinone, la pausa dopo un inizio opaco. Per i giallazzurri bilancio provvisorio non positivo: tre punti in quattro gare che sono arrivati solo allo “Stirpe”, un tempo fortino della squadra.



