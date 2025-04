Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 30 aprile 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 30 aprile 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Pio V, papa. San Pio V, eletto nel 1566, fu un Papa dedito alla cura dei poveri per i quali creò il Monte di Pietà. Dopo la vittoriosa battaglia di Lepanto, il 7 ottobre 1571, per ringraziare la Vergine istituì la festa della Beata Vergine del Rosario. (Leggi).

I TITOLI DI MARTEDÌ 30 APRILE 2024

Asl, la scure dei risarcimenti. Record di contenziosi per presunti casi di malasanità,

costituito un pool per affrontarli. Pulvirenti: «Ne arrivano ogni giorno». L’azienda è finita nella relazione della Corte dei conti.

Truffa superbonus la Popolare si tutela. La banca del Frusinate accantona in via prudenziale 19 milioni di euro. Rischio di insolvenza delle società coinvolte nell’inchiesta della Procura.

Spunta bombola del Gpl, botte e denunce tra vicini. La contesa a Ripi dopo l’installazione del serbatoio in un’area di passaggio. Padre e figlio hanno protestato e il vicino si è sdraiato per terra per non farli passare.

Primo Maggio a Isola, la festa con i sindacati. Torna il tradizionale appuntamento

organizzato da Cgil, Cisl e Uil. Cuozzo: «Momento fondamentale di confronto tra le parti sociali».

Frosinone, finale da brividi. Scontri diretti fondamentali a quattro giornate dalla fine in vista di una possibile classifica avulsa. Il triangolare con Udinese ed Empoli per salvezza, rientra in gruppo Harroui dopo oltre mese di assenza.

