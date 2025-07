Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 30 luglio 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 30 luglio 2025

San Pietro Crisologo, vescovo di Ravenna e dottore della Chiesa. A Ravenna, che a metà dell’anno 400 è capitale dell’Impero romano d’Occidente, il vescovo Pietro è uomo di pace in mezzo a mille fermenti. I 180 sermoni giunti a noi dicono della sua fede e del suo calore di uomo di Dio. Affascina Papi e regnanti con “parole d’oro”, da cui l’appellativo “crisologo”. (Leggi)

I TITOLI DI MARTEDI’ 30 LUGLIO 2024

Preso con trenta chili di droga. Nei guai un insospettabile di 29 anni: per lui disposta la custodia cautelare in carcere. Stupefacenti e una pistola rinvenuti dai carabinieri. Non ha risposto nell’interrogatorio.

Brt, aperti i cantieri. Ecco la corsia riservata. Al via ieri i lavori in via Marittima per il tracciato riservato ai bus elettrici. Il capolinea a piazzale Sandro Pertini, sotto il palazzo dell’Agenzia delle Entrate.

Crisi, disgelo tra Cianfrocca e Iannarilli. Si tratta per il riassetto delle deleghe.

Operato al cuore, odissea per il farmaco. Tredicenne dimesso dal Bambino Gesù, i genitori vanno allo “Spaziani” ma senza appuntamento nessuna terapia anticoagulante. Risolto con un privato.

Tornano i “Fasti”, l’arte di strada invade il centro. Da domani al 4 agosto la XXIII edizione, presenti 30 compagnie da tutta Italia. Ogni sera 50 repliche fra teatro, spettacoli e magia in ogni angolo del paese.

Kvernadze, segnali di riscatto. L’attaccante georgiano, poco impiegato in A, ha iniziato la stagione da protagonista: gol e assist nelle prime amichevoli.

