Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 30 ottobre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Germano, vescovo di Capua. Ricco di famiglia, Germano dona tutti i suoi beni ai poveri e si dedica a vita ascetica. Nel 516 come vescovo di Capua viene inviato dal Papa a Costantinopoli dopo l’elezione di Giustino I. Qui riuscirà finalmente a porre fine allo scisma acaciano che da anni divideva le Chiese di Roma e d’Oriente. (Leggi).

I TITOLI DI DOMENICA 30 OTTOBRE 1994

Tangentopoli, la resa dei conti. In 10 inchieste racchiuso tutto il malaffare politico nel capoluogo. I sostituti procuratori Coletta e Misiti hanno chiesto al gip decine di rinvii a giudizio per diversi reati. L’11 gennaio fissata una mega udienza preliminare per ex sindaci, assessori, imprenditori, tecnici e funzionari del Comune per i quali si deciderà se dovranno affrontare un processo.

Loreto Gentile eletto segretario del partito Popolare italiano. Per la guida del partito socialista è corsa a quattro. Ieri i congressi provinciali. Il noto avvocato amministrativista è stato scelto dopo un acceso dibattito. Antonio Lombardi favorito nel garofano.

Si spara al petto in caserma. Assistente della polstrada sta lottando contro la morte. Ha 34 anni è di Boville Ernica, separato dalla moglie: alloggiava presso il comando. Il poliziotto con la sua pistola d’ordinanza si è esploso quattro colpi al torace. Sono stati perforati i polmoni e la milza.

Dopo 17 anni e 40 udienze sentenza ancora lontana. Cassino. Giustizia civile ormai ingiustizia. Il clamoroso caso di un imprenditore di Sora, Alfredo Di Vona, ridotto sul lastrico mentre attende l’esito di una vertenza giudiziaria con gli ex soci del motel Valentino – distributore Esso.

