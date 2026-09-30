Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 30 settembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 30 settembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN GIROLAMO, SACERDOTE E DOTTORE DELLA CHIESA. È uno dei Padri della Chiesa d’Occidente, San Girolamo, che ha dedicato l’intera vita allo studio della Scrittura, cercando di mettere in pratica la Parola di Dio. Asceta e letterato, a servizio di Papa Damaso traduce in latino la Bibbia dai testi originali. Muore il 30 settembre del 420. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDì 30 SETTEMBRE 2016

Furti ai pazienti in diretta. Derubava anziani durante le sedute di riabilitazione: fisioterapista dello Spaziani. incastrata dalle telecamere piazzate dalla polizia. L’arresto della Squadra Mobile.

Sospesi sindaco, vice e assessore condannati per abuso d’ufficio. Pignataro Interamna, provvedimento del prefetto che ha applicato la Legge Severino ai 3 politici.

Scuola De Luca: piano per ristrutturare anche l’ala pericolosa. Dopo le polemiche e il sopralluogo dei vigili del fuoco il Comune pronto ad avviare i lavori per la sistemazione

Omicidio Palleschi. L’indignazione dei familiari della prof. La lettera al legale dellíassassino secondo il quale il processo al muratore sarebbe stato condizionato dal clamore mediatico

Accordo di programma, arrivano i 50 milioni di euro per la Dphar. Un investimento da quasi 50 milioni di euro (48,7 per la precisione). Soldi che serviranno a creare un nuovo antibiotico, a sviluppare la ricerca per mangimi animali ed per enzimi destinati allíindustria della carta.

Il dilemma del modulo. Marino non ha ancora deciso se cambiare líassetto tattico del Frosinone in vista della sfida con il Perugia. Da 270 minuti i canarini non segnano: finora appare molto sacrificato Dionisi troppo lontano dell’area.

LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDì 30 SETTEMBRE 2026

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