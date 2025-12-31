Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 31 dicembre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 31 dicembre 2025

IL SANTO DEL GIORNO

SAN SILVESTRO I, PAPA. San Silvestro I Papa resse la Chiesa con saggezza per vent’anni nel tempo in cui l’imperatore Costantino costruì le prime basiliche romane e il Concilio di Nicea acclamò Cristo Figlio di Dio. Morì il 31 dicembre del 335 e fu deposto a Roma nel cimitero di Priscilla. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 31 DICEMBRE 1995

Capodanno non proprio da VIP. Politici, imprenditori e sportivi scelgono di festeggiare in famiglia. Dove trascorrono la fine dell’anno le personalità della Ciociaria? Breve sondaggio tra quelli che contano. Banditi per la gran parte i viaggi, in molti resteranno con gli amici. Fa eccezione il presidente dell’Unione industriale Pigliacelli che è volato in Florida.

Crisi al Comune, Forza Italia schiera i big per salvare il polo. Sindaco deciso a cacciare tre assessori. Trattative serrate dopo la rottura del centrodestra in consiglio.

I rapinatori: “Ci eravamo drogati“. Assalto alle poste di Alatri: dopo l’arresto dei due banditi si cercano altri complici.

In aumento rapine e droga. Il Questore Mastrocinque: “Massima vigilanza contro la camorra“. Un anno di lotta alla criminalità in Ciociaria: secondo l’Istat peggiorata la situazione rispetto al 1994. Preoccupa il numero degli stranieri senza permesso di soggiorno: sono saliti a 2900 rispetto ai 4200 che hanno regolare visto.

Sale a 12 miliardi il capitale sociale della Banca Popolare del Cassinate. Gli utili sono cresciuti del 9%.

Operaio si uccide gettandosi nel vuoto. Disperato gesto di un uomo di Monte San Giovanni Campano che lascia moglie e figlia. Lavorava in una fonderia e da tempo soffriva di crisi depressive. Prima di lanciarsi nel vuoto ha scritto un biglietto d’addio alla famiglia..

