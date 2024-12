Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 4 dicembre 2024

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 4 dicembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni Damasceno, sacerdote e dottore della Chiesa. Nato in una famiglia cristiana di Damasco, Giovanni sceglie la vita ascetica sulla scia degli insegnamenti del monaco Cosma. Grande oppositore dell’iconoclastia, scrisse molte opere importanti: nel 1890, Leone XIII lo proclamò Dottore della Chiesa. (Leggi)

I TITOLI DI DOMENICA 4 DICEMBRE 1994

Quattromila all’ultimo corteo. Scuola, la manifestazione ha chiuso due settimane di proteste. Da domani stop a occupazioni e autogestioni negli istituti della Ciociaria, lo hanno deciso gli studenti.

Parcheggi ai privati, 29 richieste arrivate in Comune. Il Consiglio decide prima di Natale. L’assessore Piacentini: “Proposte interessanti, risolveremo il problema che assilla gli automobilisti senza alcun onere per le casse pubbliche”.

Neve amara in Ciociaria. Stazioni sciistiche anche quest’anno con gli stessi problemi. La Regione non ha mantenuto nessuna promessa: niente fondi per potenziare gli impianti. A Campo Catino e Campo Staffi avevano chiesto i cannoni per prolungare la stagione e rendere migliori le piste.

Palacongressi, trovata l’area: sorgerà a Vallicelle. Fiuggi, domani il voto del consiglio.

