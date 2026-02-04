Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 4 febbraio 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio di mercoledì 4 febbraio 2026
*
*
IL SANTO DEL GIORNO
San Giuseppe da Leonessa, sacerdote cappuccino. Nato nel 1556, si reca a Costantinopoli dove aiuta i cristiani prigionieri dei turchi. Vuole annunciare il Vangelo al sultano: viene arrestato, torturato e cacciato. In Italia, predica la Buona notizia a poveri, malati, carcerati, viaggiando a piedi, paese per paese. Muore ad Amatrice nel 1612. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 4 FEBBRAIO 1996
“Vi diamo la luce e ci tartassate”. In rivolta agli esercenti della Monti Lepini per la stangata sulle insegne. Comune sotto accusa per i criteri di classificazione delle zone commerciali ed i relativi importi delle imposte. In molti rioni del capoluogo, strade buie e poco frequentate valutate come zone centralissime. Bollette anche da 15 milioni di lire.
“Governo comunale di larghe intese? Solo una barzelletta“. Coro di no a Fanelli dal centrosinistra. Il primo cittadino: “Io vado avanti e credo che forza Italia non farà l’opposizione.
Chiusi due reparti dell’ospedale. Sindacati e Comune contro la Usl per il precipitare della situazione. Ceccano. Nosocomio nel mirino dopo le ispezioni che hanno trovato carenti le misure di sicurezza.in paese temono che il destino della struttura sanitaria sia ormai segnato. Appelli alla Provincia, alla prefettura e alla regione.
Gas, scontro in Tv sul nuovo contratto con Italcogim. Alatri. Opposizione all’attacco. Nel prossimo consiglio comunale verrà discussa la revisione della convenzione.
Fiuggi, lavori all’alberghiero e alla zona del palacongressi. Fiuggi si trasforma in un cantiere grazie a una serie di iniziative in materia di lavori pubblici varate dall’amministrazione comunale. Presto inizieranno i lavori di rifacimento dell’edificio del Grand Hotel, adibito a scuola alberghiera.
Due incidenti mortali a Cassino e Sant’Elia. Due persone sono morte ieri a Sant’Elia Fiumerapido per una caduta accidentale ed a Cassino per un incidente stradale.
LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDì 4 FEBBRAIO 2026
