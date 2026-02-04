Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 4 febbraio 2026

[L’INCHIESTA] Anche in questa stagione non manca il valzer degli allenatori da parte di quei club che hanno avuto difficoltà. Sei avvicendamenti nel massimo campionato ed altrettanti nei cadetti. A parte Spalletti alla Juve, gli altri non hanno impresso la svolta alle rispettive squadre. Ultimi movimenti a Pisa con l’arrivo di Oscar Carl Niclas Hiljemark e a Verona con la promozione dell’ex canarino Paolo Sammarco