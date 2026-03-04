Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 4 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

*

Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 4 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

*

IL SANTO DEL GIORNO

San Casimiro, patrono della Lituania. Nato nel 1458, figlio del re di Polonia, di origini lituane, rinuncia alla corona di Ungheria perché il Papa era contrario. Rifiuta di sposare la figlia di Federico III di Asburgo, richiestagli solo per ampliare i confini del regno. Muore a 25 anni, mai vinto dalle seduzioni del potere e del lusso. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI 4 MARZO 2016

Pazienti nei corridoi: è scontro. La Uil chiede l’intervento del prefetto per bloccare la disposizione: «Situazione a rischio». Il commissario Asl: «Provvedimento temporaneo: nuovo personale in arrivo».

Cade da 4 metri: grave un operaio trasferito a Roma. L’infortunio in località «La Fiura» dove è intervenuta un’eliambulanza.

Meno furti ma più rapine nel capoluogo. La differenza tra gennaio 2015 e il mese scorso a Frosinone: calo complessivo, ma non per le incursioni in casa: +4%. Il questore Santarelli: «In provincia si rileva una diminuzione dei reati predatori. La percezione della sicurezza stimolo per noi».

Arrestato con tre chili di hashish. Giovane marocchino, residente a Sant’Elia, bloccato alla stazione di Cassino. La droga era nascosta nello zaino. Ora dovrà rispondere di detenzione e spaccio. Il «fumo», immesso sul mercato locale, avrebbe fruttato 30 mila euro.

Il Frosinone torna a sperare. I giallazzurri battono il Bologna con un rigore di Dionisi e ritrovano la vittoria dopo due mesi. Stellone: «Vittoria meritata che ci dà entusiasmo nella squadra ho rivisto l’intensità di una volta».

LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDì 4 MARZO 2026

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.