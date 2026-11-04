Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 4 novembre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 4 novembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 4 novembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano e cardinale. Quando indossa la porpora ha 22 anni. Un “cardinale-ragazzino”, Carlo Borromeo, rampollo di una casata lombarda del ‘500, gaudente finché la morte del fratello gli fa scoprire l’amore per Dio. Convince il Papa a riaprire il Concilio di Trento e come vescovo è “motore” di carità per ognuno. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 4 NOVEMBRE 2006

Impiegato eroe sventa una rapina. Ad Arpino il bandito ha rischiato di restare intrappolato nell’ufficio postale. Malviventi scatenati in provincia: un altro colpo fallisce solo grazie alla prontezza di un dipendente.

Paura per l’incendio al termocombustore. Cause accidentali alla base del rogo. I testimoni: colonna di fumo nero e denso.

Asl: il deficit non ferma le nuove assunzioni. Avviate le procedure per far entrare in servizio entro l’anno 15 primari e 50 medici in Ciociari. Novità dall’accordo siglato tra sindacati e Regione: in provincia verranno stabilizzati 500 precari tra sanitari e impiegati.

Saturno Festival, tra star e solidarietà. Scott Neeson, produttore di Titanic: aiutatemi a salvare i bimbi della Cambogia. Oggi ad Alatri la chiusura e l’assegnazione dei premi e la cena di gala.

Frosinone-Bologna, formazione top secret. Mister Iaconi fa pretattica: Castillo forse affiancherà Di Nardo in attacco. Oggi la sfida al Matusa contro un’altra big del campionato

LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE 2026