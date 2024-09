Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 4 settembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 4 settembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Bonifacio I, Papa. In un conclave particolarmente complicato, nel 418 viene eletto Bonifacio, ma i suoi antagonisti eleggono Eulalio: Papa e antipapa. Ma Bonifacio riesce a far tornare sui suoi passi Eulalio – che nomina vescovo – e a risollevare così il prestigio della Chiesa di Roma. Muore nel 422. (Leggi qui).

I TITOLI DI DOMENICA 4 SETTEMBRE 1994

La paura corre sul filo. Oltre 2000 denunce all’anno per molestie via cavo. La piaga delle telefonate anonime. Triplicato negli ultimi anni il fenomeno delle chiamate con minacce, avances sessuali, irritanti sospiri. In otto casi su 10 le vittime sono donne. Smascherati alcuni molestatori.

Crescenzi: “Con le auto della Provincia troppi sprechi e abusi“. Il capogruppo dei Verdi denuncia gravi episodi. Segnalato il caso di un assistente che avrebbe usato l’auto di servizio per andare in Comune, mentre alcuni cantonieri andrebbero nei boschi a raccogliere funghi. Dubbi anche sulle categorie protette.

Soccorritore con le stampelle ucciso da un TIR. Alatri. Anziano vede una donna cadere, corre ad aiutarla e viene travolto. Evangelista Santoro di 86 anni investito nei pressi della sua abitazione a Tecchiena sulla strada statale per Fiuggi.

Ucciso per 80.000 lire. Dorme e il cognato lo colpisce al collo ad accettate. Posta Fibreno. Claudio Paolucci, di 25 anni, è stato ammazzato dal cognato Vittorio che reclamava la paga per dei lavori appena eseguiti. Dopo aver colpito, l’omicida ha raccontato l’accaduto ai genitori e si è recato al centro di igiene mentale della Usl. L’unico testimone dell’assassinio è stato il piccolo Andrea di tre anni che riposava con il padre.

Che bello, non fallisco più. Dagli ultimi dati Istat una ventata di ottimismo. Ma aumentano i problemi per le micro imprese. Meno crack in Ciociaria, primi segnali di ripresa economica.

Il sindaco Di Stefano vuole che l’ospedale diventi un centro di specializzazioni. Sora. Vertice con il manager. Nei prossimi giorni il primo cittadino incontrerà il direttore generale della Usl provinciale per discutere i piani di sviluppo.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 4 settembre 2024.