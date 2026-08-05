Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 5 agosto 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 5 agosto 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
SANT’OSVALDO. A Maserfield in Inghilterra, chiamata poi dal suo nome Oswestry, Osvaldo martire: re di Northumbria, insigne nell’arte militare ma più ancora amante della pace, divulgò strenuamente nella regione la fede cristiana e fu ucciso in odio a Cristo mentre combatteva contro i pagani. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDì 5 AGOSTO 1996
A vent’anni dall’avvio ultimati i lavori della Sora – Avezzano. La superstrada aperta a Ferragosto. L’arteria innestandosi con la Cassino – Formia collegherà Abruzzo e Mar Tirreno.
Boss pronti per un summit. Le indagini in Ciociaria dopo l’arresto di due superlatitanti mafiosi. Vincenzo Buccafusca e Giovanni Vitale stavano per partecipare ad un vertice per la spartizione del mercato della droga.
Uccise prete e perpetua, tenta il suicidio in carcere. Cassino. Vincenzo Teoli si taglia i polsi.
Brucia nella notte l’azienda carni Di Gabriele di Formia. Rogo doloso?
Cristian, un vuoto di 16 ore. Questa mattina Latina l’autopsia chiarirà l’orario della morte del ragazzo che si è ucciso per un gioco di ruolo. E intorno a Norma spuntano altri nascondigli utilizzati per riti satanici.
LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI MERCOLEDì 5 AGOSTO 2026
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