La rapina denunciata da uno studente universitario straniero, accerchiato da una banda di stranieri: riporta al centro il tema della sicurezza a Cassino. Ma anche dell’integrazione in una città di accoglienza e di studi. Non si può fingere che Cassino e la provincia di Frosinone non stiano cambiando. Ed anche le risposte a questo nuovo mondo devono essere riviste. Se lo Stato vuole tutelare cittadini, studenti e legalità.