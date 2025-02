Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 5 febbraio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 5 febbraio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Agata, vergine e martire a Catania. Quella di Sant’Agata è una delle più belle testimonianze di fede del terzo secolo. La Chiesa celebra la sua memoria il 5 febbraio, giorno in cui muore martire a Catania. L’impavida giovane siciliana, sottoposta ad orribili torture, dà prova di una coraggiosa fedeltà a Cristo. (Leggi).

I TITOLI DI DOMENICA 5 FEBBRAIO 1995

Auto riciclate, 100 denunciati. La Polstrada stronca un vasto giro di vetture rubate e ripulite in Ciociaria. Coinvolti anche i proprietari delle auto rottamate per non avere riconsegnato i documenti di circolazione all’Aci. Segnalati anche coloro che hanno comprato gli automezzi a prezzi di realizzo per incauto acquisto. Perquisiti autosaloni a Sora e Cassino.

Evasi al fisco 10 miliardi. Baristi, ristoratori e dentisti nel mirino dell’Ufficio imposte. Cassino. Un anno di super lavoro per i 12 ispettori che hanno eseguito ben 825 controlli. Sono stati recuperati a tassazione redditi imponibili per 38 miliardi e 735 milioni. Si mantiene alto il numero degli evasori parziali e totali.

Il bilancio non passa. Veroli, si va verso le elezioni anticipate. La giunta Popolari-Socialisti ha perso l’ultima occasione. Ora dopo il Commissario ad acta arriverà il decreto di scioglimento del Consiglio. A picco la maggioranza.

Allarme smog a Ferentino. Livelli di guardia superati, il sindaco: “Usate meno le auto”.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 5 febbraio 2025.