Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 5 giugno 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Bonifacio, vescovo e martire, apostolo della Germania. Apostolo della Germania, nel VII secolo San Bonifacio evangelizza le popolazioni oltre il Reno. La sua opera è alla base dell’organizzazione politica e sociale europea di Carlo Magno. Il Papa ne asseconda lo slancio missionario e lo consacra vescovo di Magonza. È Santo dal 1828. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 5 GIUGNO 1994

“Così ci chiesero le tangenti“. Un miliardo e mezzo per avere per avere le concessioni edilizie. Il processo Mani Pulite a Frosinone. In cinque ore di deposizione l’ingegnere Luigi Funari ha ricostruito la storia della mazzetta legata alla lottizzazione di via Piave. Chiamati in causa altri imprenditori e l’ex sindaco Giuseppe Marsinano. “Mi disse che se non avessi pagato subito poteva bloccarmi il progetto in ogni momento“. Sentiti anche Luigi Concutelli, titolare dell’Henry Hotel che rifiutò di versare la sua quota ed il mobiliere di Sora Ennio Bruni che ha confermato le accuse.

Comune di Frosinone la maggioranza scricchiola, elezioni più vicine. Il sindaco Sandro Lunghi convoca la seduta decisiva per il 17 giugno.

Veroli, mozione di sfiducia al sindaco. Tre consiglieri di maggioranza tradiscono Campanari. Mancano due firme per rovesciare la coalizione di sinistra. Il primo cittadino: “vogliono impedirci di approvare il piano regolatore“.

Sede pericolosa, a Sora i pretori lanciano l’S.O.S. Non ci sono servizi igienici, gli infissi sono rotti e le pratiche si accatastano. Il sindaco Enzo Di Stefano assicura che presto gli uffici giudiziari saranno trasferiti, anche se provvisoriamente, nell’ex autostello Aci che sta per essere ristrutturato con 200 milioni di lire stanziati dal Comune.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 5 giugno 2024.

