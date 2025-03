Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 5 marzo 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 5 marzo 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Lucio I, papa. Eletto nel 253, viene costretto all’esilio. Tornato a Roma, si oppone al rigorismo dei Novaziani che rifiutavano la riammissione nella Chiesa dei lapsi, cristiani che avevano adorato gli idoli per evitare la persecuzione. Lucio ne stabilisce il reintegro nella comunità dopo pratiche penitenziali. (Leggi).

I TITOLI DI DOMENICA 5 MARZO 1995

Il soccorso chiede aiuto. 4000 chiamate al 118: mancano però uomini e mezzi. Ad una mese dall’entrata in funzione, il servizio di emergenza sanitaria mostra le prime carenze. Oltre 300 le uscite delle ambulanze per infortuni sul lavoro, incidenti domestici e tentati suicidi. Istituita anche l’urgenza psichiatrica.

Fiuggi, le terme restano all’azienda speciale. Sentenza del Consiglio di Stato. I giudici hanno respinto il ricorso di Ciarrapico che, contestando la legittimità di Astif, ha sempre vantato un presunto diritto di prelazione.

Auto bruciata all’assessore, giallo. Arce, la vittima: “Non ho mai ricevuto richieste di tangenti”.

I Popolari si spaccano: Piacentini sfiderà Lunghi che svolta a sinistra. ora Sandro Lunghi ha un avversario nella sua corsa alla riconferma alla carica di sindaco: si tratta di Adriano Piacentini, suo compagno di partito e attuale assessore all’Urbanistica.

Fuori legge tutti i mattatoi. Allarme dei veterinari: esplode la macellazione clandestina. Anche Alatri, all’unica struttura all’avanguardia, chiusa per colpa di una fogna rotta. Gli 11 impianti pubblici della Ciociaria non rispettano più le recenti normative Europee, molto più restrittive in tema di igiene.

In rivolta gli azionisti della Banca Industriale del Lazio. Cassino, appello per salvare la Bil. “Vogliamo sapere con certezza il futuro della Banca Industriale del Lazio per non vanificare gli sforzi fino ad ora sostenuti per il decollo dell’iniziativa”. Lo ha chiesto la Banca d’Italia e il sindacato azionario di un gruppo di soci preoccupato per il lungo silenzio sceso sull’istituto di credito di Cassino che avrebbe dovuto aprire il 22 maggio dello scorso anno e che la Banca d’Italia bloccò in seguito all’inchiesta dell’antimafia.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 5 marzo 2025.