Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 5 novembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 5 novembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 5 novembre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

Ss. Donnino, Teotimo e Compagni, martiri. Tutti originari di Cesarea, pagano con la vita la loro fede. Donnino è un giovane medico che finisce al rogo durante la persecuzione di Diocleziano. Per Teotimo, Filóteo e gli altri compagni il destino si compie durante i giochi del circo, dati in pasto alle belve per il divertire il popolo. (Leggi tutto)

I TITOLI DEI GIORNALI DI MARTEDI’ 5 NOVEMBRE 2024

Tenta il suicidio, salvata dal prof. Studentessa voleva togliersi la vita lanciandosi da un parcheggio multipiano, il docente è riuscito a farla desistere: “Le ho chiesto di ascoltarmi, quando si è girata l’ho afferrata“.

Alatri, mura nell’Unesco. Rilanciata la proposta. Le strutture megalitiche protagoniste alla fiera del turismo archeologico di Paestum. Il direttore del museo Attenni: “Unire le forze con le altre città per centrare l’obiettivo”.

Processo Mollicone, si andrà in Cassazione. Il pg: “Ci sono i motivi”. L’annuncio durante la visita al palazzo di giustizia a Cassino. Mottola e due carabinieri assolti a luglio anche in Appello.

Ferito a colpi di cacciavite da un compagno di classe. ​​L’episodio di violenza tra 14enni si è verificato a Piedimonte San Germano. La vittima è finita al pronto soccorso: ora sull’accaduto indagano i carabinieri

Tartufo, Campoli si anima. Stand, storie e sapori. Nel terzo e quarto weekend del mese. Torna la festa per il pregiato prodotto. In calendario non solo degustazioni, ma anche musica e visite guidate

Leoni, goal da ritrovare. Il Frosinone alle prese con la sterilità in fase offensiva. Soltanto una rete siglata negli ultimi cinque incontri

LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDI’ 5 NOVEMBRE 2025

