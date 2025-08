Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 6 agosto 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 6 agosto 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 6 agosto 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Ormisda, Papa. Originario di Frosinone, diacono vedovo con un figlio che sarà anche lui Papa, Ormisda viene eletto nel 514. Il suo Pontificato viene ricordato per la riconciliazione tra le Chiese di Roma e Costantinopoli: la confessione di fede infatti porta il nome di “formula di Ormisda”.

I TITOLI DI DOMENICA 6 AGOSTO 1995

Vita dura per i nottambuli. Vertice in comune. “Fioccano le multe per le auto e per la musica troppo alta: siamo perseguitati“.

“Troppi controlli“: i gestori dei locali minacciano la serrata. Il sindaco Fanelli si incontrerà con il questore per chiedere più discrezione nella vigilanza. Ottaviani: “Clima da inquisizione”.

Tasse mai incassate rischiano grosso sindaci e assessori. Messi in mora per 6 miliardi. Nel mirino gli anni dal 1989 al 1993. Per il Comune si tratta di un errore.

Andreotti attore in Ciociaria. “I miei amici? l’ultimo si è spento pochi giorni fa a Frosinone“. “Misserville non è vero che ha ereditato i miei voti. È stato bravo lui a conquistarli“.

Super treno la rabbia in piazza. Undici comitati accusano Iricav di avere sottostimato i terreni e non avere ancora sborsato una lira. I proprietari espropriati protestano in prefettura: “Ci hanno truffato“. Dopo che i ricorsi al Tar sono stati giudicati inammissibili i cittadini minacciano di occupare tutti i cantieri e bloccare i lavori.

Lavori in ospedale, la Aser licenzia ditta inadempiente. Cassino. Si sblocca il progetto. I cantieri ripartiranno già a settembre se la Regione darà l’ultimo ok.

Tampona camion e muore. Sant’Elia. Un mese fa suo padre era deceduto per la puntura di un calabrone.

