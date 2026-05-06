Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 6 maggio 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 6 maggio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 6 maggio 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

Santi Mariano e Giacomo, martiri. Scampati alla persecuzione di Decio, i due giovani chierici cristiani Mariano e Giacomo – il primo diacono e il secondo lettore – subiscono il martirio nel 259 a Lambèse, in Numidia, l’attuale Algeria, di cui erano originari. A tradirli, l’esortazione ai compagni a restare saldi nella fede. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 6 MAGGIO 2006

Bomba a Kabul, Sora piange il suo alpino. Attentato in Afghanistan, muore il maresciallo Luca Polsinelli. Aveva 29 anni. La città si è fermata: lutto cittadino, sospesa la campagna elettorale. Il dolore dei familiari, atteso per oggi il rientro della salma.

Rischio amianto, ecco le contromisure. Il sindaco: «La Saf non ha adempiuto alle prescrizioni, interveniamo noi».

L’ex assessore Mancini alla guida della Municipale. La città di Frosinone ha il nuovo comandante della Polizia Municipale. Si tratta di Massimiliano Mancini, già assessore nella giunta Marzi alla Polizia Municipale dal 2001 al 2002 ed ex comandante della Polizia Provinciale nel 2003 e 2004, che ha vinto il concorso terminato da poche ore. Attualmente tra le varie attività svolgeva anche quella di giornalista presso la rivista “La Voce”, l’organo di comunicazione nazionale ufficiale proprio della polizia municipale.

Manager-sindaci: gelo al vertice. Zotti: massimo impegno, ma rispettando le regole. Sora. Il caso di Chirurgia Oncologica. Già sospesi i ricoveri ma il reparto chiuderà solamente a giugno per smaltire le liste d’attesa.

Certamen, scelta l’ultima orazione. Danno forfait in 33: erano a Milano per i test di ingresso alla Bocconi. Il capo della Squadra mobile “ambasciatore del Certamen”. Partecipò 14 anni fa. Domenica sarà premiato in piazza.

Iaconi: «Vinciamo domani, ci farà bene». Tutto pronto per la sfida di domani con la Massese. Parla il mister. E i canarini della Berretti accedono ai playoff per lo scudetto di categoria.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI MERCOLEDI’ 6 MAGGIO 2026