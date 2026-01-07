Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 7 gennaio 2026

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 7 gennaio 2026.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 7 gennaio 2026.

*

IL SANTO DEL GIORNO

San Luciano, sacerdote antiocheno e martire. Sacerdote erudito e austero di Antiochia di Siria, preciso esegeta dell’Antico e del Nuovo Testamento, muore martire a Nicomedia il 7 gennaio 312, durante la persecuzione dell’imperatore romano Massimino. Un altro imperatore, Costantino, si fa battezzare nei pressi della sua tomba.

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 7 GENNAIO 1996

Lite per la bara, il morto aspetta. Il cadavere di una donna sta da Natale all’obitorio dell’ospedale. Sconcertante vicenda nel capoluogo per i disaccordi tra due imprese funebri sulle esequie di una indigente. Causa della discordia è su chi debba portare la cassa alla camera ardente. Le due ditte hanno l’appalto comunale ma con compiti diversi.

È il sacco della città, il sindaco: “Bugie, sarà il suo rilancio“. Reazioni dopo l’ok agli 88 progetti. Le opposizioni hanno tentato in ogni modo di bloccare tutto.

Sora risorgerà con 60 miliardi. Approvati dal Comune i piani di riqualificazione urbana della città. Cuore degli interventi la vasta area dell’ex Mobilificio Tomassi tra il quartiere San Giuliano e via Napoli. Saranno realizzati un parcheggio sotterraneo, un centro commerciale, tre scuole, una piazza e un albergo. Interessati 200.000 m².

Parcheggio selvaggio. Elevate multe per 270 milioni. Cassino. In aumento le infrazioni. Il Comune vuole realizzare zone di sosta a pagamento.

Arce raddoppio delle indennità arretrate: il CoReCo boccia la Comunità Montana. Stipendi raddoppiati agli amministratori della 15ª Comunità Montana di Arce ma solo dal 1 dicembre 1995. Per gli arretrati di tre anni il Comitato di Controllo di Frosinone ha addetto no.

Vacanze in Ciociaria per 147 bambini bosniaci. Tutti i bambini di Kupra, la cittadina della Bosnia semi distrutta dalla guerra e attualmente seppellita dalla neve sono in Ciociaria per trascorrere un periodo di vacanze.

LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDì 7 GENNAIO 2026

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.