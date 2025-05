Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 7 maggio 2025

[E’ LA STAMPA BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 7 maggio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Flavia Domitilla, martire romana. Vissuta tra il I e il II secolo, Flavia Domitilla è nipote di Vespasiano e moglie del console romano Flavio Clemente, al quale dà sette figli. Convertita al cristianesimo, viene perciò accusata di “ateismo”, secondo l’uso dell’epoca, e deportata sull’isola di Ponza dove subirà un lungo martirio. (Leggi)

I TITOLI DI DOMENICA 7 MAGGIO 1995

Elezioni, il giorno più lungo. Oggi si decide il sindaco del capoluogo ed il presidente dell’Amministrazione provinciale. Come attenderanno il verdetto i candidati al ballottaggio. Fanelli, Schietroma, Gentile e Annunziata trascorreranno la giornata con familiari ed amici. Sostenitori mobilitati per vigilare sullo scrutinio.

Certificazioni facili: indagati medici, imprenditori e vigile. Accuse di truffa e falso a Ferentino. Secondo gli inquirenti i dipendenti dei caseifici Scarchilli e Perrella ricevevano i libretti sanitari senza sottoporsi alle visite ed ai controlli previsti.

Bocche cucite ai giornali. La Procura impone il silenzio sul concorso magistrale. Sull’inchiesta relativa ai favoritismi e alle presunte mazzette pagate o promesse alla vigilia del concorso magistrale da oggi scenderà il più rigoroso ma triste silenzio. Lo ha imposto ieri con proprio decreto, il sostituto procuratore della Repubblica Adolfo Coletta.

Droga al figlio per una tresca. Annarita, 25 anni, sposata con un operaio, è stata denunciata dai carabinieri per lesioni continuate. Avrebbe dato psicofarmaci al figlio per incontrare l’amante. Il bambino di quattro anni è stato ricoverato per molto tempo all’Umberto I di Frosinone. Poi non riuscendo a guarire è stato trasferito a Napoli.

Manovale muore schiacciato da un montacarichi. Incidente alla Car Fra di Coreno. Giuseppe Messore, 35 anni, è morto sul colpo. I colleghi hanno avvertito la moglie ma senza dirle la verità, l’ha scoperta solo in ospedale.

Alatri immortalata in un francobollo ma il campanile è nel posto sbagliato. E dalle mura ciclopiche spuntò come un fungo il campanile di Civita: è la prima impressione che provoca il francobollo dedicato ad Alatri, la cui emissione è prevista per il 12 maggio.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 7 maggio 2025.