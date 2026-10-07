Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 7 ottobre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 7 ottobre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 7 ottobre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Marco, papa. Marco è Papa per pochi mesi nell’anno 336; riesce però a edificare una Basilica in onore di Marco Evangelista, suo omonimo: oggi è chiesa di San Marco. A lui si deve anche il più antico calendario civile della Chiesa romana, con la nascita di Cristo per la prima volta fissata al 25 dicembre.

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDI’ 7 OTTOBRE 2016

Foto hard, nei guai per il prete. Giovane a processo per favoreggiamento. Nella sua abitazione trovati i computer di un sacerdote di una parrocchia del frusinate sotto inchiesta per pedopornografia.

Mafia Capitale, incubo finito per due avvocati. Chiesta l’archiviazione per Dell’Anno e Curti. “Chi fa l’avvocato deve aspettarselo. Fa parte dei rischi della professione”. Lo stesso procuratore Giuseppe Pignatone ha chiesto l’archiviazione della loro posizione. Pierpaolo Dell’Anno (51 anni) è professore ordinario di Diritto Processuale Penale all’università di Cassino e del Lazio Meridionale. Suo padre fu procuratore della Repubblica a Frosinone negli anni del terrorismo.

Abuso e truffa, chiesto il processo. A Pignataro Interamna nuovi guai per il sindaco, sospeso da poco dal Prefetto, per l’appalto relativo la bonifica della discarica di ́Facciano’. Chiesta l’archiviazione per gli ex assessori Di Giorgio, Evangelista e Costanzo. Gara per un milione di euro.

Tentò di uccidere i suoceri, condannato. Inflitti 11 mesi di reclusione ad un quarantenne che puntò il coltello alla gola dell’anziano per farsi consegnare i soldi. In precedenza, per avere seicento euro, li minacciò dicendo che avrebbe fatto incendiare la loro casa dagli zingari.

Si torna all’antico. Il tecnico Marino contro la capolista Cittadella dovrebbe riproporre il 4-3-3.

LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE 2026