Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 8 gennaio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Lorenzo Giustiniani, patriarca di Venezia. Primo patriarca di Venezia dal 1451, Lorenzo è grande riformatore della Chiesa, non con le prediche ma con la penna e soprattutto con l’esempio. Lui, nobile di nascita, non esita a chiedere l’elemosina con saio e bisaccia: la chiama “vittoria su se stessi”. È canonizzato da Alessandro VIII nel 1690. (Leggi).

I TITOLI DI DOMENICA 8 GENNAIO 1995

Mezza città resta abusiva. Solo il 15% di chi ha commesso irregolarità chiede il condono. Le domande di sanatoria sono appena 56 contro le 846 illegalità edilizie accertate dal 1989 al 1993. L’ufficio tecnico del Comune non riesce intanto a smaltire le 4000 pratiche accumulate da decenni e ancora in attesa di essere esaminate.

Inchiesta sulle coop. Perquisiti gli uffici della Lega su ordine della procura di Venezia. Il segretario del PDS: “Nessun amministratore del nostro partito in Ciociaria ha mai sfruttato l’espediente delle assunzioni fittizie“.

Interporto, entro l’anno il via ai lavori. In arrivo il primo finanziamento di 78 miliardi dallo Stato. Intanto test Annie boccia Zeppieri: “Il suo nome non è gradito al consiglio provinciale“. E intanto salgono a quattro i ricorsi del banchiere al Tar.

Pochi spiccioli per la cultura. Cinema, teatri e librerie, i ciociari tra i più avari in Italia. La provincia di Frosinone agli ultimi posti nella classifica nazionale delle spese per il tempo libero. Nel 1994 sono state spese in media poco più di 1000 lire per gli spettacoli teatrali e concerti. Gli operatori: “Non c’è la mentalità giusta”.

Incarico in famiglia, chieste le dimissioni del sindaco Cittadini. Alatri. Contestato un appalto. Per i consiglieri di opposizione e ineleggibile perché la madre è titolare della ditta. Il primo cittadino: “Accuse strumentali, ha rinunciato“.

Fabbrica occupata, 34 operai a giudizio. Ciarrapico contro i dipendenti della tipografia Edipo che scioperarono. I lavoratori e i sindacalisti che manifestarono per difendere il posto sono accusati di aver impedito l’uscita di due quotidiani locali.

