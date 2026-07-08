Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 8 luglio 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 8 luglio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 8 luglio 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

BEATO EUGENIO III, PAPA. Originario di Tivoli, per 8 anni Eugenio III difende la Chiesa dai Turchi e si occupa di riformare la Chiesa e la Curia romana. Entrato nell’Ordine cistercense dopo l’incontro con San Bernardo, da Pontefice continuò a seguire l’austerità della vita monastica fino alla morte, nel 1153. (Leggi qui)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDì 8 LUGLIO 1996

Tre presidenti a Montecassino. Scalfaro Violante e Mancino apriranno la grande mostra su Virgilio. All’evento, organizzato in vista del Giubileo, sarà presente anche il Ministro dei Beni Culturali Walter Veltroni. Dopo l’esposizione di codici medievali, i vertici dello Stato inaugureranno la nuova facoltà di ingegneria.

Ferroviere muore schiacciato da un carrello. È accaduto sulla tratta ferroviaria Roccasecca Sora Avezzano. La vittima è Antonio Tasciotti.

Albanese clandestina partorisce e poi fugge abbandonando il figlio. Frosinone. È accaduto in ospedale. La donna è uscita passando attraverso le cucine dell’Umberto I. La polizia cerca nei Comuni vicini.

Soldi e documenti falsi arrestati fratello e sorella. Frosinone Blitz dei carabinieri. I due giovani sono stati trovati con 3 milioni in pezzi da 100.000 lire e circa 250 carte d’identità rubate.

Emergenza al Goretti e domani arriva l’assessore. Latina. Pronto Soccorso stoppati i lavori. Grave anche la carenza di farmaci. Sopralluogo di Lionello Cosentino nel più grande nosocomio pontino.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI MERCOLEDì 8 LUGLIO 2026

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