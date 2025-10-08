Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 8 ottobre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 8 ottobre 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Pelagia, vergine e martire di Antiochia. Era una donna cristiana originaria di Antiochia, in Siria. Secondo alcune fonti era una quindicenne martire sotto la persecuzione di Diocleziano; secondo il racconto di San Giovanni Crisostomo, invece, era una ballerina convertita dalla predicazione del vescovo Nonno. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 8 OTTOBRE 1995

Un tesoro per 1 milione. La magistratura cerca di capire se per affidare incarichi per nuovi o ospedali ci siano state irregolarità. Con un’offerta singolare vinto un appalto miliardario alla Usl. Un pool di imprese fa un ribasso sbalorditivo, si aggiudica la gara e poi ottiene l’estensione dell’incarico per 10 miliardi.

Delitto del Sacro Cuore. L’assassino martedì alla sbarra. Dopo una rissa davanti la chiesa.

Imprenditori e sindaco dal giudice. Dovranno comparire il 6 marzo del prossimo anno davanti al magistrato su richiesta della sostituto procuratore Di Bona. Ad Alatri contestati una serie di reati per alcuni appalti pubblici. I lavori nel mirino riguardano la rete idrica, la fontana di Piazza Santa Maria Maggiore ed il deposito dei rifiuti urbani.

Provincia unanime: “Vogliamo solo l’interporto“. Più duro lo scontro tra i soci.

“No, non crediamo alla legittima difesa“. A Cassino i familiari dell’infermiere e ucciso dal militare si ribellano.



