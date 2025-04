Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 9 aprile 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Liborio, vescovo di Le Mans. Quarto vescovo di Le Mans, eletto nel 348Quarto vescovo di Le Mans, eletto nel 348, Liborio regge la diocesi per 49 anni. Ordina 217 sacerdoti e 186 diaconi e si dedica a opere di carità verso gli ultimi. Gli sono attribuite guarigioni di malati affetti da calcoli renali, per cui è spesso raffigurato con delle piccole pietre. (Leggi)

I TITOLI DI DOMENICA 9 APRILE 1995

I candidati allo specchio. Programmi, idee, impegni: Gentile, Annunziata, Paglia, Villa e Taccheri rispondono a sei domande. Intervista ai cinque aspiranti alla Presidenza della Provincia. Tutti battono sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti. Promettono di non imporre nuove tasse e di salvaguardare l’ambiente.

Per l’ipermercato e la Valverde firmati altri avvisi. L’inchiesta dopo gli arresti. I nuovi provvedimenti dovrebbero interessare anche gli ex responsabili dell’ente regionale per lo sviluppo agricolo e forse qualche politico.

Traffico di carne clandestina. È scattata l’inchiesta su alcuni macellai del cassinate. Secondo la Guardia di Finanza i Tir provenienti dal Belgio e dall’Olanda ed illudevano i controlli sanitari e fiscali portando la merce in Ciociaria.

Paura di non essere amato. A San Giovanni Incarico Daniele Stracqualursi si riteneva brutto e stupido ed ha deciso di farla finita. Il dramma del giovane studente che si è ucciso sotto il treno. Frequentava il quarto anno di ragioneria a Roccasecca. I suoi compagni ricordano che aveva avuto difficoltà a socializzare con loro.

Ultimi sette giorni e poi chiude il Pronto Soccorso. A Fiuggi pressioni sulla Regione. L’assessore comunale alla Sanità è corso a Roma per tentare di annullare le decisioni del direttore generale dell’azienda Usl di Frosinone.

Rifiuti, vertice su Colfelice. Riunione a Roma per sbloccare la realizzazione dell’elettrodotto e avviare l’impianto.

Rotte le trattative alla Sepi Sud. Nuova raffica di scioperi in arrivo. È giunta al quinto giorno di sciopero consecutivo l’aspra vertenza che contrappone 120 operai ai vertici aziendali di Frosinone.

