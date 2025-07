Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 9 luglio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 9 luglio 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

Santi Agostino Zhao Rong, Sacerdote e compagni, martiri cinesi. Morto a Sichuan in un giorno imprecisato di primavera del 1815, Agostino è il primo sacerdote cinese di cui viene attestato il martirio, Per volere di Giovanni Paolo II è venerato in un gruppo di 120, martiri in Cina tra il 1648 e il 1930, e canonizzato durante il Giubileo del 2000. (Leggi qui).

I TITOLI DI DOMENICA 9 LUGLIO 1995

Fanelli contro i suoi lentocrati. Intervista al primo cittadino, a 60 giorni dall’insediamento, dopo le severe critiche mosse dal senatore Misserville. Il sindaco dichiara guerra a impiegati e tecnici che bloccano il cambiamento.“O la struttura si adeguerà ai nostri ritmi oppure prenderò duri provvedimenti. Non ci sono contrasti sul piano regolatore“.

Usl, sfilano gli indagati per truffa. Riprende vigore la maxi inchiesta. Scoperti nuovi sprechi e acquisti misteriosi.

Alta velocità, l’ora dell’intesa. Ceccano. Il sindaco si prepara con il comitato anti TAV al braccio di ferro decisivo di martedì. Il Comune detta le condizioni ad Iricav per un accordo. La giunta darà l’ok ai lavori se otterrà garanzie scritte su espropri e impatto ambientale. I Popolari contro Cerroni.

Teatro e Palacongressi. Il Tar da ragione all’ex giunta Celani. Fiuggi. Scontri giudiziari. Bocciati i ricorsi di Ciarrapico e degli architetti Portoghesi e Pagliacelli.

Alatri, via libera a 100 posti in più al Comune. Ancora scontri e insulti in Consiglio, il presidente bacchetta tutti e alla fine si decide.

Ceccano. La mega clinica, Misserville attacca il Pds. Polemiche a non finire sul destino della mega struttura di Ceccano che vent’anni fa doveva ospitare un grande ospedale e che invece è marcita nell’indifferenza e nelle pastoie burocratiche.

LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDì 9 LUGLIO 2025