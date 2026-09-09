Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 9 settembre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 9 settembre 2026
*
Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 9 settembre 2026
*
IL SANTO DEL GIORNO
San Pietro Claver, sacerdote gesuita, apostolo fra i neri deportati. Sacerdote della Compagnia di Gesù, è ricordato come uno dei più fecondi e generosi missionari dell’America meridionale. Per oltre quarant’anni si adoperò in Colombia in favore dei neri ridotti in schiavitù, rigenerando di sua mano nel battesimo di Cristo circa trecentomila di loro. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 9 SETTEMBRE 2006
Ospedali ciociari: la grande fuga. Petrillo: «In quattro anni 6.759 ricoveri in più nei nosocomi fuori provincia». Intanto l’Ugl attacca l’Asl per il paventato taglio dei posti-letto. Il manager replica: nessun ridimensionamento.
Ecco i pacchetti acchiappa-tifosi. Due offerte per i supporter dell’Arezzo: da 60 a 98 euro a persona. Presentato il piano dei commercianti: biglietto, albergo, vitto e visite guidate.
«Il centrosinistra non frena lo sviluppo». Mollica: «Zeppieri distingua, ecco l’elenco dei finanziamenti della giunta Marrazzo». I politici bloccano il rilancio? I Ds replicano al presidente degli industriali. Picano: «Troppe assunzioni per il consenso». «Zeppieri ha ragione sulle aziende che erogano servizi pubblici».
«Non torneremo a mani vuote da Trieste». Il tecnico Iaconi è ottimista. Il bomber Margiotta: «Voglio un gol». Inizia oggi (in diretta alle 16 su Sky) la storica avventura in serie B.