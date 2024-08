Le Prime Pagine dei giornali di sabato 3 agosto 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 3 agosto 2024

Santa Lidia, discepola di San Paolo. La sua abitazione fu la prima chiesa in Europa fondata da S. Paolo. Quando l’Apostolo mette piede a Filippi in Macedonia, trova ospitalità in casa di Lidia, commerciante di porpora, neoconvertita al Vangelo con tutta la famiglia. La sua storia si trova nel capitolo 16 degli Atti degli Apostoli. (Leggi qui).

I TITOLI DI MERCOLEDI 3 AGOSTO 2022

Droga, colpo alle nuove piazze. Operazione della Squadra mobile, tre arresti: due ai domiciliari e uno in carcere. Sequestrati 3,5 chili di cocaina e 115 mila euro in contanti in una intercapedine.

Parco Matusa ancora senza gestore, prorogata l’apertura. Il Comune di Frosinone alla ricerca di un privato cui affidare l’area verde. Intanto è stato prolungato l’orario di accesso serale.

Endoscopia digestiva, il macchinario c’è ma il servizio è fermo. Esame Ercp utile anche per la prevenzione dei tumori al pancreas: il movimento pro ospedale e Articolo 1 sollecitano.

Scontro fra tir sull’A1: tre morti. L’autista di un camion scende per aiutare un anziano con l’auto in panne, ma viene travolto da un altro mezzo che si capovolge. A perdere la vita Luigi Papa e Nico Mastrini di Perugia e Antonio De Luca residente in provincia di Caserta.

Leoni, pista Masciangelo. Frosinone, per la fascia sinistra salgono le quotazioni per il giocatore di proprietà del Pescara in forza al Benevento. Si avvicina, intanto, il giorno dell’esordio ufficiale nella nuova stagione: domenica sfida esterna di Coppa Italia con il Monza.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 3 agosto 2024.

