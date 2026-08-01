[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 1 agosto 2026

*

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 1 agosto 2026

*

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa, fondatore della Congregazione del Ss.mo Redentore. Avvocato precocissimo Alfonso, di nobile famiglia napoletana, a 30 anni lascia tutto per diventare sacerdote. Nel 1732 fonda la Congregazione del Santissimo Redentore e in seguito è eletto vescovo di Sant’Agata dei Goti. Canonizzato nel 1839, nel 1871 Pio XI lo proclama Dottore della Chiesa. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 1 AGOSTO 1996

“Papà mi picchia, zio mi tocca“. Venti appelli al Telefono Azzurro di bimbi ciociari costretti a subire violenze. Drammatiche testimonianze raccolte dalla centrale operativa dell’organizzazione che ha sede a Bologna. Il 40,6 % delle telefonate denuncia problemi familiari il 14,6 % segnala maltrattamenti il 3,2 % rivela di subire continui abusi sessuali.

Droga, dopo i sei arresti caccia ad altre gang che spacciano in città. Grave il fenomeno nel capoluogo. Si sta procedendo anche a scoprire i professionisti che usano la coca.

“Salvate l’anfiteatro sotto la scuola“. Il Comune di Frosinone ordina alla proprietà lavori urgenti per tutelare i ruderi romani.

L’azienda di soggiorno di Cassino va a rotoli. L’ente, senza soldi e condannato alla chiusura, lancia un disperato appello. Duro colpo per il turismo nella città che ospita l’abbazia benedettina più celebre d’Europa. Il consiglio comunale ha votato all’unanimità un ordine del giorno di protesta contro la regione. E intanto divampano le polemiche.

Consorzio inutile, in 300 si ribellano al Valle del LIri. Non vogliono pagare le bollette. Maurizio Federico, assessore regionale: “Hanno ragione, occorre intervenire“.

Troppe liti, trasloca il festival folk. Da Atina andrà a Vicalvi. Era nato per contribuire all’amicizia tra popoli, fallisce per rivalità di paese. Il sindaco ha rotto con l’associazione che gestisce la rassegna di folklore internazionale dopo l’elezione di un suo rivale alla carica di presidente.

Monaci contro, in otto lasciano Casamari. Il maestro dei novizi: “Non accettavano i miei metodi di insegnamento“.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI SABATO 1 AGOSTO 2026

Screenshot

Screenshot