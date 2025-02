Le Prime Pagine dei giornali di sabato 1 febbraio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 1 febbraio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Beata Ludovica Albertoni, vedova romana. Di nobile famiglia romana, fu solo da vedova che Ludovica Albertoni poté realizzare la sua vocazione. Divenuta Terziaria francescana, si occupò in particolare dell’educazione delle giovani a rischio. Roma la ricorda per la splendida scultura che le dedicò Bernini. (Leggi)

I TITOLI DI MERCOLEDI’ 1 FEBBRAIO 1995

Valverde, infette anche le ovoline. Nuovo responso positivo dalle analisi ufficiali sui prodotti del consorzio. Dall’Istituto zooprofilattico di Roma arriva la conferma: trovato un batterio che può provocare pure la meningite. Il presidente della società Pietro Polidori butta acqua sul fuoco e teme ulteriori disastrose conseguenze per il futuro dell’azienda.

“Sono un perseguitato politico“. Incendio all’hotel Memmi, l’arrestato davanti al giudice.

Annunziata un gruppo che scotta. I sindacati decidono di vedere chiaro nella più grande impresa ciociara. Dopo mesi di voci su uno stato di crisi gravissima, Cgil, Cisl e Uil chiedono la verità e schierano in campo i vertici. Debiti per centinaia di miliardi, forti ritardi nei pagamenti dei fornitori, salari mai puntuali, 150 posti di lavoro tagliati lo scorso anno.

Rifiuti, entro quattro mesi in funzione l’inceneritore. A Colfelice è arrivata anche l’ultima autorizzazione, quella per scavare i due pozzi per l’approvvigionamento dell’acqua.

Vincenzo accusa: “Guido ha ucciso“. Nel processo per il delitto del parroco e della perpetua drammatico confronto in aula tra i due fratelli assassini. Dopo averli ascoltati separatamente il presidente della Corte chiede il faccia a faccia. Rivissute le fasi terribili dell’omicidio di Roccasecca.

Politica. Ad Anagni il partito popolare entra in giunta. Rifondazione comunista ne esce.

