Le Prime Pagine dei giornali di sabato 1 giugno 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 1 giugno 2024

San Giustino, filosofo e martire. Il ragionamento umano per comprendere il divino. Molti nella Chiesa sono stati i Santi che hanno imboccato questa strada per cercare di penetrare l’esistenza di Dio: tra i primi, San Giustino, morto martire nel 165 e celebrato il primo giugno di ogni anno. (Leggi qui).

Usl di Sora, si allarga l’inchiesta. Appalti miliardari nel mirino. Un ispettore regionale sostituisce il manager indagato. Dopo l’invio di due avvisi di garanzia per turbativa d’asta, falso, interesse privato, altri personaggi coinvolti nelle indagini. Per l’affidamento della gestione degli impianti termoidraulici, il titolare della ditta estromessa rivela tutti gli abusi commessi.

Flessione delle vendite: la Annunziata taglierà 38 posti di lavoro. Crisi di mercato per il gruppo di Ceccano. Avviata la procedura di mobilità di 18 operai e 18 impiegati. Si smantellerà la rete di vendita al dettaglio con l’espulsione di altri 68 dipendenti. Si punterà solo sulla grande distribuzione.

Ospedale Umberto I di Frosinone, sale operatorie bloccate. Inchiesta sulla sicurezza dopo l’incidente alla suora. Un esperto avrebbe accertato gravi carenze negli impianti elettrici. Molti pazienti lasciano l’ospedale. Indaga la procura.

Scottati dal passato. Incendi, solo il 20% dei comuni si sta attrezzando. Vigili e forestali non bastano ed i volontari non ci sono. Vertice in prefettura.

Anagni, in un deposito sequestrati alimentari e medicine. Sviluppi nella maxi inchiesta sui falsari. Digos e carabinieri hanno rinvenuto materiale che potrebbe essere frutto di rapine ai Tir. Prende piede così la pista secondo la quale la gang avrebbe operato anche nel campo della ricettazione.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 1 giugno 2024.

