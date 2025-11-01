Le Prime Pagine dei giornali di sabato 1 novembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 1 novembre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

Ognissanti. Il giorno di Ognissanti è una solennità in cui la Chiesa celebra insieme la gloria e l’onore di tutti i Santi, che contemplano eternamente il volto di Dio e gioiscono appieno di questa visione. A noi fedeli questa giornata insegna a guardare a coloro che già possiedono l’eredità della gloria eterna. (Leggi Tutto).

I TITOLI DEI GIORNALI DI MERCOLEDì 1 NOVEMBRE 1995

Il gran rifiuto degli operai. Dure reazioni a Cassino alla decisione dei 22 operai in mobilità di respingere l’impiego offerto dal Comune. Spaccato il sindacato: la Cgil li condanna, la Cisl li assolve. L’amministrazione li avrebbe voluti utilizzare come netturbini con uno stipendio mensile di un milione e 300mila lire.

Affari da sciacalli in cimitero: denuncia in Consiglio. Minotti (Alleanza Nazionale) attacca i funzionari. “Tumulazione a pagamento invece che gratis e luci gestite abusivamente: il Comune non controlla“.

Espropri, Iricav sceglie il pugno duro. Alta velocità: monta la protesta dei cittadini. Oggi mega manifestazione in sei Comuni.

La pantera sfila e vuole i bus. In più di 500 hanno partecipato alla manifestazione organizzata da tre istituti del capoluogo. Studenti in corteo per avere più mezzi per tornare a casa. Alla Provincia nessun politico era presente per ricevere una delegazione dei giovani. Il Cotral accusa il provveditorato.

La Procura respinge le accuse del senatore: “Nessun complotto“. Cassino. Il caso Magliocchetti.i giudici fanno quadrato: “L’avviso di garanzia era giustificato“.

Cassino. Svolta in Comune: il sindaco entra nel Partito Popolare. Cambia all’ultimo minuto la regia per l’ingresso del sindaco di Cassino Giuseppe Golini Petrarcone nel Partito Popolare. Venerdì sera ufficializzerà la sua decisione nel corso del convegno sulle strategie di sviluppo per il basso Lazio.

La rivolta dei medici di famiglia. Minacciano di sospendere le visite perché la Usl non paga gli stipendi dal mese di settembre.

LE PRIME PAGINE DI SABATO 1 NOVEMBRE 2025

