[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 1 novembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 1 novembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

OGNISSANTI. Il giorno di Ognissanti è una solennità in cui la Chiesa celebra insieme la gloria e l’onore di tutti i Santi, che contemplano eternamente il volto di Dio e gioiscono appieno di questa visione. A noi fedeli questa giornata insegna a guardare a coloro che già possiedono l’eredità della gloria eterna. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 1 NOVEMBRE 2006

«In quattro zone limiti a 30 km/h». Ecco il nuovo Piano del Traffico: ztl solo la notte e pullman fuori città. Frosinone, consegnato il lavoro. Vietato correre in centro, ai Cavoni, Sacro Cuore e Selva Piana.

Poste, impiegato eroe: fallisce la rapina ad Isola del Liri. «Lo vedo che hai una pistola giocattolo», e con uno schiaffo disarma il bandito

Attentato, danni per 40 mila euro. Casalvieri attonita dopo l’incendio che ha distrutto l’aula consiliare. I carabinieri hanno ascoltato 10 persone. Il sindaco: «Situazione drammatica». Fiaccoltata? Oggi si decide. L’inchiesta punta sui debiti che portarono il Comune al dissesto nel ’95: non tutti sono stati risarciti. D’Angelo: «E adesso per riunirci ci dovremo adeguare».

Bonifica del lago di Canterno, a sorpresa spuntano vongole e gamberi. Vongole di lago colorate di 12 centimetri di spessore e di 8 centimetri di diametro, dal peso di alcuni etti sono state rinvenute nelle acque del Lago di Canterno dagli operatori ambientali dell’Azienda Speciale “Area Protetta Lago Canterno”. La scoperta molto importante in quanto si tratta di una vera rarità per la penisola, è stata fatta nel corso di un’opera di bonifica avviata in questi giorni dall’Azienda che per la prima volta sta perimetrando l’area di 27 chilometri e 1824 ettari di terreno.

Abuso d’ufficio, a giudizio sindaco e giunta. Ad Amaseno processo scaturito dal taglio di un bosco di diciannove ettari in località “Selva Piana”.

Gara deserta per il “Palacongressi”. A Fiuggi rischia di ripartire da zero la realizzazione della megastruttura. Il progetto, costato un milione e mezzo di euro, dopo otto anni è ancora al palo.

Iaconi: «Siamo a un bivio». Solo vincendo la situazione migliorerebbe di colpo. Il Frosinone contro il Lecce punta alla prima vittoria casalinga. Zeman: «Temo Margiotta».

LE PRIME PAGINE DI DOMENICA 1 NOVEMBRE 2026

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