Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 10 gennaio 2026.

*

*

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Aldo. Eremita dell’VIII secolo (?), presso il monastero di Carbonaria, vicino Pavia. Alla morte fu sepolto nella cappella di san Colombano e poi traslato nella chiesa di san Michele, a Pavia. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI 10 GENNAIO 1996

Sotto inchiesta il vertice Usl. Anagni, indagati l’ex amministratore ed i responsabili del personale. La Procura ha aperto un’indagine sul caso di una donna ritenuta una falsa invalida e licenziata. La puericultrice, assunta nel 1992 presso l’ospedale, è stata la prima vittima in Italia degli ispettori inviati dal ministro Franco Frattini.

Forza Italia a caccia dei transfughi. Crisi senza sbocchi. Comune: maggioranza spaccata. Il dirigente di Forza Italia convoca i ribelli. Nicola Ottaviani: siamo al mercato delle vacche.

Tossico si fa uccidere da un camion. Attimi di terrore tra gli automobilisti sull’autostrada: un giovane passeggiava al centro delle corsie.

Terme, deficit di 15 miliardi. Approvato il bilancio di Astif, previsti notevoli investimenti. Fiuggi. Quest’anno saranno realizzati il nuovo imbottigliamento, il centro benessere e la palazzina medica. Dalla vendita dell’acqua l’azienda conta di ricavare 82 miliardi, mentre evidenzia una carenza di dirigenti.

Il Comune ha deciso: non si farà più il Museo della Pace. Cassino. Sarà revocato l’incarico. La struttura costerebbe 7 miliardi. L’assessore Pignone: “Non è più tempo di grandi progetti, il rilancio culturale avverrà con piccole cose“.

Resa dei conti in consiglio. Ferentino. Tensione maggioranza tra rifondazione comunista ed alleati.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI SABATO 10 GENNAIO 2026

