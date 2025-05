Le Prime Pagine dei giornali di sabato 10 maggio 2025

[E’ LA STAMPA BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 10 maggio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni d’Avila, sacerdote. Sacerdote spagnolo di origini ebraiche, San Giovanni d’Avila vive nel XVI secolo, periodo di grandi riforme. È un mistico, grande predicatore e consigliere di molti Santi suoi contemporanei come SantIgnazio di Loyola. Nel 2012 Benedetto XVI lo ha proclamato Dottore della Chiesa. (Leggi)

I TITOLI DI MERCOLEDI’ 10 MAGGIO 1995

Il duello continua. Elezioni amministrative, il commento dei leader dei due schieramenti in competizione ai ballottaggi. Misserville e Mastrangeli: “Annunziata è stato troppo morbido“. Già deciso il numero di assessori assegnati ai tre partiti che hanno appoggiato il sindaco. Tutto da finire invece l’esecutivo alla provincia.

Telefonate private pagate dalla Usl: i carabinieri indagano. Inchiesta sugli sperperi in ospedale. Intanto è stato appurato che da quando sono iniziati gli accertamenti, gli acquisti di medicinali e di emoderivati sono diminuiti del 50 %.

Tangente da 400.000 lire. Chiesto il processo per un ufficiale giudiziario di Pontecorvo.

Alatri terremoto in Comune. Nel mirino del magistrato appalti irregolari di lavori per opere pubbliche e internamento dei rifiuti. Indagati Sindaco, tecnici e quattro imprenditori per falso e abuso. Avviso di garanzia a Patrizio Cittadini, Rodolfo Pacitto, Ottavio Minucci, Nello Tagliaferri, Pasquale e Massimo Pietrobono e Pietro Celani.

Diciotto miliardi inutilizzati per acqua e fogne. A Cassino progetti in forte ritardo. Da un anno ci sono i soldi ma il Comune non appalta i lavori. Il sindaco: “La prossima settimana avremo le proposte da fare“.

“Chi odia mio figlio anche da morto?“. A Ceccano. madre disperata dopo la profanazione della tomba.

Tentata estorsione alla Ser. A Cassino il procuratore chiede il processo per un ispettore ecologico. Chiesto il giudizio per l’ambientalista Angelo Spallino: secondo l’amministratore della società avrebbe preteso dei soldi in cambio di un accordo.

No alla discarica di rifiuti, il Comune presenta ricorso al Tar. A Roccasecca contestata l’ordinanza della regione che ha localizzato il sito in località Cerreto.

Pofi, salvataggio ECT: tra due giorni il verdetto. Il giudice fallimentare di Torino si è riservato di decidere su un ulteriore proroga dopo la proposta d’acquisto avanzata dalla Bertrand Faire.

