Le Prime Pagine dei giornali di sabato 10 ottobre 2026

Il sindaco uscente ribadisce la decisione di non ricandidarsi dopo l’incontro con Lega, Forza Italia e civiche. In contemporanea, Antonello Iannarilli ha deciso di scendere in campo per FdI con tanto di manifesti e locandine. Intanto le minoranze lavorano a più ipotesi e la partita per le prossime comunali entra nel vivo