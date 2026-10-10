Le Prime Pagine dei giornali di sabato 10 ottobre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 10 ottobre 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 10 ottobre 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
San Paolino, vescovo di York, discepolo di San Gregorio Magno. Il monaco Paolino viene inviato da Papa San Gregorio Magno a ri-evangelizzare la Britannia, dove ormai dominano popolazioni pagane come gli Angli e i Sassoni. Consacrato vescovo di York, Paolino riesce a convertire anche il re grazie alla sua “cristianizzazione graduale”. Muore nel 664. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 10 OTTOBRE 2006
Rifiuti, reattore al plasma a Colfelice. La Provincia si candida a realizzarlo: «Così gestiremo tutto il ciclo». Mentre parte il compostaggio domestico in 42 Comuni, si pensa all’impianto di ultima generazione.
Buche sospette vicino al Sacco: allarme. Gli scavi effettuati di notte e ricoperti: incubo sostanza tossiche. Ferentino. Oggi la Forestale effettuerà i sondaggi per verificare che cosa è stato nascosto sotto terra.
Zanna di mammuth tra le case. Frammento di due metri nella frazione di Capo Sant’Angelo a Ceprano. La spettacolare scoperta su una collina durante lo sbancamento per realizzare villini.
Pescara, salta la panchina. Il Frosinone troverà Sarri. All’Adriatico è già spareggio per la salvezza.