Le Prime Pagine dei giornali di sabato 11 aprile 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 11 aprile 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 11 aprile 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

Santo Stanislao, vescovo di Cracovia e martire. Vescovo di Cracovia dal 1072, Stanislao è un pastore sollecito con i poveri e uno strenuo difensore della fede e della morale. Non esiterà dunque a scomunicare il re di Polonia Boleslao II a causa della sua vita dissoluta; proprio per mano di questo subirà il martirio nel 1079. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 11 APRILE 1996

Stefano è in salvo a Dakar. Conclusa ieri all’alba la drammatica avventura del giovane funzionario di Cassino. Il dipendente di Mediobanca asserragliato nell’ambasciata USA in Liberia portato via in elicottero. La madre è appena presa la notizia: “Spero che mio figlio stia bene in salute, le notizie dicono che è molto provato“.

Palazzo di giustizia, oggi via libera alla ripresa dei lavori. Si pronuncia il provveditorato.

Ladri razziano l’Alimentar Sud. A Supino arrestati dai carabinieri due giovani dopo un inseguimento.

A giudizio l’ex sindaco Gargani, l’ex segretario ed un imprenditore. A Ferentino inchiesta sulle affissioni. Venne avviata tre anni fa dal sostituto procuratore della Repubblica Adolfo Coletta: nel mirino l’appalto del servizio di pubblicazioni con relativa riscossione delle somme dovute.

“Ecco cosa farò se eletto“. Della Rosa: lotta ai privilegi. Testa: patto per il lavoro. Tofani: meno tasse. Verso le elezioni politiche del 21 aprile, la parola ai candidati alla camera nel collegio di Cassino-Pontecorvo. I tre avversari illustrano le loro proposte per rilanciare la Provincia in occasione del Giubileo. Le spese elettorali.

“Ho finto il rapimento perché minacciata dalle sette sataniche“. A Boville Ernica la guaritrice Gianna accusa.

LE PRIME PAGINE DI SABATO 11 APRILE 2026

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