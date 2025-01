Le Prime Pagine dei giornali di sabato 11 gennaio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 11 gennaio 2025

San Paolino d’Aquileia. Teologo e musicista, Paolino è originario di Cividale, nell’attuale Friuli. Voluto da Carlo Magno tra i sette saggi che dovevano unificare l’Europa, nel 787 è vescovo di Aquileia e opera per la riforma della Chiesa. Evangelizzatore della Slovenia, partecipa ai concili fino alla morte, nell’802. (Leggi).

I TITOLI DI MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 1995

La maxi lottizzazione in panne. A febbraio la ripresa dei lavori per i 200 appartamenti di lusso. Tolti alcuni pignoramenti per i miliardi di debiti, ora si stanno definendo i rapporti con le banche. Il complesso denominato D’Itri-Torretta in via Casilina bloccato da tre anni, forse ultimato in estate. Le opere saranno completate da un’impresa del capoluogo e non più dalla Sape che chiuse il cantiere.

Trentuno licenziati senza preavviso alla Di Mario Carni. Ora si ricorrerà al pretore. I sindacati: i provvedimenti sono illegittimi. Altri 35 posti di lavoro tagliati alla Pre Block di Ferentino e 26 alla Jolly Pack di Villla Santa Lucia.

Incidenti, due morti. Commerciante di Sora perde la vita ad Avezzano. Sull’autostrada, nei pressi di San Vittore, un imprenditore di Napoli è rimasto incastrato nella sua BMW che è finita contro il guard rail.

Sette ore per un ricovero. Mancano i posti letto a Rianimazione, dirottata a Salerno. Isola del Liri. L’Odissea di una donna investita da un’auto. Il Direttore Sanitario lancia accuse. Il dottor Sergio Orsini: “Paghiamo la mancanza di strutture. È inammissibile che manchi anche un centro di neurochirurgia“.

Scontro tra Sindaco e Rifondazione: venerdì resa dei conti. Anagni. Maggioranza in crisi. Cicconi, appoggiato dagli altri alleati, pretende le scuse dei Comunisti. Il Segretario Palombo replica: “Non abbiamo voluto offendere nessuno“.

Gettoni di presenza: indagini sul presidente. Aperta un’inchiesta sull’Istituto Autonomo Case Popolari. L’inchiesta avviata in seguito ad un esposto di una dirigente mira a fare luce sul comportamento del presidente che in cinque occasioni dal gennaio al marzo del ‘94 sarebbe risultato presente in riunioni di commissione mentre, in realtà, non lo era.

