Le Prime Pagine dei giornali di sabato 11 luglio 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 11 luglio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 11 luglio 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN BENEDETTO, ABATE, PATRONO D’EUROPA. Fondatore dell’ordine benedettino, patrono d’Europa, patriarca del monachesimo occidentale. La sua vita è riflessa fedelmente nella “Regola”, di cui la tradizione benedettina ha sintetizzato la spiritualità nel motto “ora et labora”. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDì 11 LUGLIO 1996

“Assumi gli albanesi o morirai“. Rocket degli immigrati, imprenditori minacciati dalla banda dei ciociari. La polizia indaga dopo le 15 denunce per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La gang procurava permessi di soggiorno agli extracomunitari che venivano poi sfruttati per lavori in nero o attività criminose.

Interporto, scontro al vertice: si dimette Gino Annunziata. Critiche al presidente Zeppieri.

Soldi falsi, arrestati due studenti. Fiuggi. Carabinieri a Caccia dei pezzi da 100.000 lire. In una settimana cinque in manette.

Si spacciano per funzionarie INPS e prendono 123 milioni a due coniugi. È accaduto a Vico nel Lazio. Tre donne fuggono dopo aver sottratto contanti e BOT alle anziane vittime.

Sparatoria in un campo di canapa. In cinque sorpresi dai carabinieri mentre innaffiano piante di droga. Guarcino. Un giovane di Alatri colpito ad una gamba, arrestati tre rumeni suoi complici mentre uno è fuggito. I militari della compagnia di Alatri si erano appostati per tutto il giorno vicino a due coltivazioni di cannabis. In tarda serata è scattata la trappola.

Per le malattie mentali nasce l’alternativa al ricovero in ospedale. La Usl apre una comunità terapeutica. I giovani con i primi sintomi saranno aiutati a superare la crisi.

E Peppone si alleò con Don Camillo. Vallemaio. La Pro Loco e Alleanza Nazionale vogliono cacciare il parroco, rifondazione lo difende.

Cremazione, a Ceccano primo impianto in Ciociaria. Nuovo regolamento per il cimitero.

Truffa con il tabacco, a giudizio. Pontecorvo. Sotto accusa una cooperativa. I due responsabili della società ottennero 6 miliardi dalla comunità europea.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI SABATO 11 LUGLIO 2026

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