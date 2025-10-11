Le Prime Pagine dei giornali di sabato 11 ottobre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 11 ottobre 2025

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 11 ottobre 2025.

*

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni XXIII, papa. È durato neanche cinque anni, ma il Pontificato di Giovanni XXIII è di quelli che non si dimenticano. Dopo anni di esperienza all’estero e dopo aver attraversato due guerre, nel 1959 il “Papa buono” convoca il Concilio Vaticano II per dare risposte alle sfide della contemporaneità. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 11 OTTOBRE 1995

Sputi e urla contro l’omicida. Delitto del Sacro Cuore. Una decina di teste rasate hanno tentato di aggredire gli amici della vittima. Grande tensione in Corte d’Assise, nel processo a Daniele Paris. Per ricostruire la rissa in cui morì Giordano Ferri, colpito da una coltellata nel capoluogo. Fissate tre udienze per i testimoni.

Appalto miliardario all’Usl. Commissione indagata per abuso. Presto gli interrogatori. Nel registro degli indagati i membri che vagliarono le offerte.

Sprechi in ospedale, a presto gli avvisi. I carabinieri del NAS stanno continuando a controllare le cartelle cliniche sequestrate. L’inchiesta vuole fare luce sul consumo di farmaci a chirurgia d’urgenza.

La Caporetto dell’industria. I dati dell’istituto Tagliaferri denunciano una situazione negativa e allarmante per la Ciociaria. Tassi di disoccupazione e diffusione di imprese da profondo sud. Nel distretto di Cassino su 100 persone in età lavorativa sono occupate solo in 45. Simile il quadro nel capoluogo ed a Sora.

Società mista, stop dal Comune. A Cassino polemici i sindacati. L’assessore Alfonsi: “Non conviene e siamo senza soldi“.

Avvocati, spaccatura sempre più profonda. Toghe in sciopero a Cassino da otto mesi. Intanto l’Ordine frusinate incontra a Roma il presidente della Corte d’Appello.

Dieci miliardi per l’area archeologica di Cassino. Presto i progetti per la Rocca Ianula ed il teatro Romano.

Sora, rimpasto in giunta, oggi incontro tra il sindaco e il PDS. Avviata dal sindaco di Sora la verifica nella maggioranza consiliare dopo la formazione di alcuni gruppi autonomi all’interno della lista alleanza democratica per Sora attualmente al governo della città. Stasera Enzo Di Stefano incontrerà il PDS, domani sera il partito popolare.



LE PRIME PAGINE DI SABATO 11 OTTOBRE 2025

Screenshot