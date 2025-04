Le Prime Pagine dei giornali di sabato 12 aprile 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 12 aprile 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Giuseppe Moscati, medico di Napoli. Medico e apostolo: questa la sintesi perfetta che descrive Giuseppe Moscati, il laico che nella Napoli a cavallo tra ’800 e ’900 si occupa dei malati tutti, senza distinzione, specie dei più poveri. Morto d’infarto nel 1927, viene canonizzato da Giovanni Paolo II esattamente 60 anni dopo. (Leggi)

I TITOLI DI MERCOLEDI’ 12 APRILE 1995

L’inchiesta punta in alto. Le indagini sulla vendita di due caseifici di Dante Pagliaroli e sull’apertura di un ipermercato a Ceccano. Valverde: altri sette indagati, uno è il direttore generale dell’ex Erzial. Gli avvisi di garanzia inviati anche alla commissione comunale al commercio che espresse parere favorevole al centro commerciale.

La Usl non paga e per l’ossigeno ora ci si arrangia. Debiti per mezzo miliardo. La ditta ha sospeso le forniture e da circa una settimana si fronteggia l’emergenza facendo ricorso all’acquisto giornaliero di 60 bombole.

In manette falsa ispettrice Inps. Insieme alla figlia ha truffato più di 40 pensionati. In due anni la coppia di Aprilia ha raccolto un bottino di centinaia di milioni in tutta la Ciociaria. Scoperte dagli investigatori della Squadra Mobile.

Solo una tragica fatalità. Tanta folla, i funerali dell’alpinista frusinate morto domenica sul Viglio dopo un volo di 200 metri. Gli amici: “Peppe inciampato sui ramponi ed è precipitato“. Mastronicola: “Nessuna imprudenza, Giuseppe Conte era un vero esperto“. Primo incidente mortale per la sezione del club alpino italiano del capoluogo.

Psicosi da rapina, impiegati a casa e Posta in difficoltà. A Castrocielo il sindaco denuncia. Una settimana fa furono minacciati da un ladro armato di una tanica di benzina. Ieri a Ferentino fallisce un altro colpo con lo stesso sistema.

Supplenze facili, prof interrogati. Nel vivo l’inchiesta della finanza all’Università di Cassino.

