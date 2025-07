Le Prime Pagine dei giornali di sabato 12 luglio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 12 luglio 2025.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 12 luglio 2025.

*

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni Gualberto, abate, fondatore dei Vallombrosiani. Giovanni è monaco a San Miniato ma dopo aver accusato l’abate di simonia, abbandona il monastero e nel 1038, assieme ad altri fuoriusciti, ne fonda uno a Vallombrosa. Con riluttanza accetta la carica di abate e impronta la comunità sullo spirito di povertà, sul lavoro e sull’esempio degli Apostoli.

I TITOLI DI MERCOLEDI 11 2LUGLIO 1995

Allarme incendi, scatta il piano. I vigili del fuoco chiedono un distaccamento fisso a Fiuggi e due estivi in Valcomino e sugli Ausoni. Ogni anno, mediamente, vanno in fumo 1000 ettari di verde. Malgrado l’emergenza sono ancora molti i Comuni che non hanno attivato squadre di Protezione Civile.

Contro l’infiltrazione della camorra arriva il prefetto antimafia. Si è insediato Francesco Marino.

Indagini sui certificati medici. Sequestrati dal NAS i documenti relativi alle liquidazioni pagate dalla INAIL ai dottori. Ultimi controlli dei carabinieri nella maxi inchiesta sulla Usl: gli interrogatori degli otto indagati slittano a settembre.

Nozze vietate, il papà ci ripensa. A convincere il capoclan che si opponeva al matrimonio sono stati la moglie e l’avvocato di famiglia. Romeo potrà sposare la fidanzata anche se non è zingara come lui. Il caso esploso quando il giovane, in carcere per droga, aveva ottenuto gli arresti domiciliari. I genitori non volevano la ragazza.

Crisi di giunta, escono in blocco gli assessori PdS. Cassino. Venerdì il Consiglio. Le trattative per la nuova coalizione: centrosinistra o centrodestra?

Alta velocità è scontro. Ceccano. Nessun accordo tra Comune ed i Iricav. Oggi il sindaco al Senato.

LE PRIME PAGINE DI SABATO 12 LUGLIO 2025

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot