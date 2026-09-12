Le Prime Pagine dei giornali di sabato 12 settembre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 12 settembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 11 settembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Guido del Brabante. Tra i Santi più venerati del Belgio, Guido nasce nella regione del Brabante nel 950. Fa il sacrestano e poi il commerciante per aiutare i poveri, ma il Signore lo vuole in pellegrinaggio, da Roma alla Terra Santa. Considerato precursore di San Francesco d’Assisi, viene canonizzato nel 1112. (Leggi tutt)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE 1996

“Mancano bidelli e impiegati“. trasporti nel caos a Cassino, critiche per lo Stato di alcuni istituti. Intervista al provveditore agli studi Adriano Piga che segnala carenze di personale e di servizi. Il caso assurdo del nuovo istituto per geometri di Cassino che non può essere utilizzato perché realizzato in zona priva di fogne.

Economia ciociara in ripresa nel 1997, lo prevede il Governo. Il prodotto lordo crescerà del 2%.

Sequestrato mascarpone Giglio ad Anagni. Allarme botulismo. Controlli a tappeto dei veterinari in tutta la provincia, già eseguite centinaia di ispezioni.

La Provincia due anni fa ordinò e pagò una grande scultura: non l’ha mai ritirata. La resistenza? Per qualcuno può essere un ricordo ingombrante e di cui non si sa bene come sbarazzarsi. Proprio come la statua in bronzo commissionata tre anni fa lo scultore Vincenzo Bianchi di Isola del Liri per commemorare i cinquant’anni della morte di Don Giuseppe Morosini, il sacerdote di Ferentino ucciso da tedeschi e fascisti e immortalato da Aldo Fabrizi in Roma città aperta.

Putiferio per il prete sadomaso. Per trasferirlo da Sora il vescovo costretto a muovere diversi sacerdoti. Intanto sale la protesta Fontechiari per difendere l’attuale parroco che dovrebbe lasciare il posto al collega sotto accusa. Don Francesco, da pochi mesi a Fontechiari, conferma le voci negative sulla moralità di chi dovrebbe venire in paese a sostituirlo.

Comunità antidroga a Cervaro, accusa di manovre speculative. Attacco di un consigliere, Exodus nega.

Operaio Fiat intossicato dalla birra. Nella bottiglia trovata urina umana. L’episodio increscioso accaduto a Piedimonte San Germano.

Medicina in trincea contro la malasanità. Ad Anagni ospedale nella bufera. Il sindacato Anaao accusa: gravi carenze al pronto soccorso, a chirurgia e cardiologia. Nell’ex vivaio di Cassino un parco scientifico. Progetto per un centro meteo e un orto botanico.

LE PRIME PAGINE DI SABATO 12 SETTEMBRE 2026