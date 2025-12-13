Le Prime Pagine dei giornali di sabato 13 dicembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 13 dicembre 2025.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 13 dicembre 2025.

*

*

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Lucia, vergine e Martire di Siracusa. Lucia subisce il martirio il 13 dicembre del 304. Denunciata come cristiana, il prefetto si sarebbe invaghito dei suoi occhi e lei, al fine di stroncarne la passione, se li sarebbe strappati inviandoglieli su un piatto d’argento. Da qui l’invocazione di Lucia come Protettrice degli occhi. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI 13 DICEMBRE 1995

“Condannatelo a 20 anni“. Dura requisitoria del pubblico ministero Vittorio Misiti contro Daniele Paris. Omicidio del sacro cuore. Il processo in Corte d’Assise alle ultime battute: martedì la sentenza. Dura requisitoria. La pubblica accusa smonta la perizia di parte da cui poteva emergere che l’assassino aveva agito per legittima difesa.

Crisi in comune resa dei conti tra sindaco e Polo. Stasera ci sarà il vertice decisivo. Ancora scontri in Forza Italia. Murchio accusa “Manipolato il documento finale del gruppo“.

Giorgia ha tre anni, ma non è mai nata. È venuta la luce nell’ospedale del capoluogo e ne è uscita senza essere registrata. Storie di sciatteria e negligenza. La Squadra Mobile sta indagando per verificare di chi sia la responsabilità nel nosocomio.

Stop a 13 assunzioni sospette. Accertamenti sull’operato del presidente Angelo D’Ovidio e della giunta. L’inchiesta sulla Comunità Montana di Lenola sul concorso vinto da parenti di politici e funzionari. La metà degli assunti sono ciociari. I posti riguardano posizioni da impiegato nell’azienda faunistica di Pontecorvo.

Treno superveloce: via libera ad espropri giusti. Fatta l’intesa tra sindaci e Iricav. Alla Regione raggiunto l’accordo: piena soddisfazione.

Fiat, il pretore dice no ai Cobas. Chiedevano più permessi sindacali per sé e meno per Cgil Cisl e Uil. In gioco c’era l’accordo firmato a livello nazionale tra l’azienda automobilistica ed i confederali. in 17 pagine la sentenza.

Paura nel centro storico di Alatri: crolla una palazzina disabitata. Un vecchio fabbricato fortunatamente disabitato è crollato la notte scorsa nel centro storico di Alatri intorno alle 22.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI SABATO 13 DICEMBRE 2025

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.