Le Prime Pagine dei giornali di sabato 13 giugno 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 13 giugno 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 13 giugno 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SANT’ANTONIO DI PADOVA, SACERDOTE FRANCESCANO E DOTTORE DELLA CHIESA. Predicatore e confessore instancabile, Sant’Antonio ha coniugato vita apostolica e periodi di ritiro nella solitudine, come amore verso il prossimo e amore verso Dio. La sua memoria ricorre il 13 giugno. E’ rappresentato con un giglio in mano e con in braccio Gesù Bambino. (Leggi qui).

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI SABATO 13 GIUGNO 2026

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