Le Prime Pagine dei giornali di sabato 13 luglio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 13 luglio 2024

Sant’Enrico II, imperatore. Imperatore del Sacro Romano Impero e ultimo della dinastia degli Ottoni, Enrico II vive a cavallo dell’anno mille (973-1024). Dedica la sua vita a rafforzare la Chiesa e il suo regno. E’ considerato esempio di rettitudine nel governo ed è Patrono dei monarchi. (Leggi qui).

I TITOLI DI MERCOLEDI 13 LUGLIO 2022

Comune, inizia l’era Mastrangeli. Oggi il neosindaco presenterà la squadra di governo che amministrerà per cinque anni. Scaccia vice, in quattro saranno assessori per la prima volta. I nuovi ingressi in Consiglio.

Covid, boom di contagi, al via la quarta dose. Scatta domani l’obbligo vaccinale per gli over 60 e tutti i vulnerabili. Casi raddoppiati in due settimane, ieri 1356 nuovi positivi e un decesso.

Picchia il vicino di casa, lo aveva scambiato per l’amante della ex. L’aggressione tra le contestazioni a un 42enne finito agli arresti domiciliari con l’accusa di atti persecutori.

«Lavoratori esposti a grave rischio». Contestato l’inquinamento ambientale e la violazione delle norme a tutela degli addetti al depuratore Cosilam.

Frosinone, prima uscita della stagione. Oggi, alle 18, nel ritiro di Fiuggi test con una compagine locale: attesa per vedere i nuovi giallazzurri in campo dopo la prima fase della preparazione estiva.

