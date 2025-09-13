Le Prime Pagine dei giornali di sabato 13 settembre 2025

[E’ LA STAMPA BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 13 settembre 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa. Alla storia è passato con il soprannome di “bocca d’oro” per la meravigliosa capacità di parlare delle cose della fede. S. Giovanni Crisostomo nasce nel 349 circa ad Antiochia. Patriarca a Costantinopoli, muore esiliato per aver condannato senza paura la corruzione del clero e della corte bizantini. (Leggi qui)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 13 SETTEMBRE 1995

Ogni anno 300 matrimoni falliti. Tra separazioni consensuali, giudiziali e divorzi è un vero e proprio boom di coppie in crisi nei comuni più ricchi. Un fenomeno sconosciuto emerge dai dati del tribunale del capoluogo.

Il direttore generale: “Nessun posto a rischio“. Vertenza Enel. “La realizzazione del nuovo assetto avrà un impatto pressoché nullo sul personale presente in quanto coinvolgerà solo alcuni trasferimenti volontari, essendo già realizzato (attraverso la mancata ricopertura di posizioni lasciate vacanti) il ridimensionamento della struttura“. Questa è la risposta di Claudio Poggi, direttore generale Enel, alla preoccupata lettera inviata dal deputato di Forza Italia Riccardo Mastrangeli per protestare contro l’accorpamento a Terni della Direzione dell’Unità Produzione Idroelettrica di Frosinone.

Quattro poliziotti a giudizio a Cassino. Sono accusati di avere chiesto bustarelle ai camionisti.

Tanti fondi, pochi progetti. Il ministero dell’Industria bacchetta gli amministratori locali per la mancata programmazione. Finanziamenti europei, accuse di immobilismo a comuni e provincia. Quasi nessuno ha presentato le domande per i 500 miliardi disponibili con l’Obiettivo 2. La Cna: “Tempi troppo stretti“.

Clinica fantasma, progetto Usl per riutilizzarla. Ad Anagni piano da 1800 milioni. Permetterà di riunire vari uffici amministrativi e ambulatori.

Il pentito ruba e se ne va. Dopo l’ennesimo furto di telefonate, è stato trasferito da Paliano. L’ultima bravata dell’esponente della Sacra Corona Unita ai danni di una scuola elementare. Proteste della gente e del sindaco Alveti.

