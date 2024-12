Le Prime Pagine dei giornali di sabato 14 dicembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 14 dicembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa, carmelitano scalzo. San Giovanni della Croce, maestro di teologia e mistico spagnolo del ‘500, fu riformatore della famiglia carmelitana insieme a Santa Teresa di Gesù. Proclamato Dottore della Chiesa da Papa Pio XI nel 1926, è soprannominato nella tradizione “Dottore mistico”. (Leggi).

I TITOLI DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1994

A Capodanno è vietato ballare. Linea dura della prefettura, in rivolta albergatori e ristoratori. Le associazioni di categoria insorgono contro le disposizioni della commissione provinciale di vigilanza. Solo 5 locali hanno ottenuto l’autorizzazione per organizzare feste danzanti, mentre 50 rischiano la bocciatura. Miliardi in fumo.

Assistenza disabili, famiglie in lotta per avere più servizi. Accuse alla Usl a Ferentino e Sora. Il Direttore sanitario: “I pazienti della ex FR3 verranno seguiti in via Fabi”. Una corsa alla ex FR7 per evitare il trasferimento di un medico.

Accoltella camionista per gelosia. Aquino, diciassettenne arrestato per tentato omicidio. Ha aspettato che il rivale uscisse insieme alla ragazza e l’ha colpito al petto. Lui, 25 anni di castro, è ricoverato in condizioni gravissime. Denunciati altri 2 ragazzi.

Abusive 2 case su 3. Boom dell’edilizia pirata in Ciocaria, 2000 abitazioni l’anno. L’allarme da un’indagine della ISTAT incrociata con i dati Telecom sugli allacci dei telefoni. La ripresa delle costruzioni selvagge non corrisponde però a nuova occupazione: il sindacato denuncia una recrudescenza del lavoro nero.

Leonetti si dimette. Del Buono ironizza: “Non ci ripensare”. Guerra tra CNA e Confartigianato. Scontro tra i 2 responsabili delle Associazioni dopo l’abbandono dell’incarico nella commissione regionale per carenza di personale.

Imprenditore in manette. Ausonia, maxi giro di denaro sporco e truffe. Titolare di una cava in Sardegna arrestato insieme ad altre nove persone da carabinieri e Guardia di Finanza di Sassari.

Il lago perde acqua e l’airone se ne va. Canterno. Nuovo allarme del Wwf per il degrado del Canterno. I comuni rivieraschi protestano, il sindaco di Fumone mette sotto accusa i prelievi mentre gli affluenti del Cosa sono spariti.

