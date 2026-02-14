[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali di sabato 14 febbraio 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio
*
Le Prime Pagine dei giornali di sabato 14 febbraio 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio
*
IL SANTO DEL GIORNO
San Valentino, martire sulla via Flaminia. Considerato il Santo protettore degli innamorati, San Valentino è tra i santi più popolari. Patrono di Terni, la sua festa cade il 14 febbraio. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO 1996
Salvo il figlio del re dei palloncini. Sventato a Casalvieri il clamoroso sequestro di Genesio Rocca. Carabinieri e squadra mobile arrestano il capo della gang poco prima che rapisse il giovane all’uscita di casa. Carmine Gismondi di trent’anni, compaesano della vittima, è stato bloccato alla guida di una Rover. Caccia serrata ai suoi tre complici. 600 milioni di palloncini venduti in tutto il mondo.
Nuova giunta, il sindaco chiede altri sette giorni. Al Comune di Frosinone pace fragile quella siglata a Roma: malumori di CCD, CDU e Forza Italia.
Provincia, persi 12 miliardi. La Regione boccia 20 corsi professionali non pertinenti. Giudicate inadeguate le qualifiche che si intendevano formare. Le accuse dei sindacati. Figuraccia dell’ente che chiede denari dell’insegnare mestieri non richiesti dalle aziende locali.
L’ambasciatore iracheno da Misserville. Ordini miliardari per le aziende locali. Una delegazione di imprenditori locali andrà a Baghdad.