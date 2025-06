Le Prime Pagine dei giornali di sabato 14 giugno 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 14 giugno 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Eliseo, profeta. È un ricco possidente originario di Abelmeula, il successore di Elia, e si chiama Eliseo. Il più taumaturgico tra i profeti dell’Antico Testamento, non lascia però nulla di scritto, anche se preannuncia con forza la salvezza per tutti gli uomini. Muore nel 790 a.C. e viene seppellito a Samaria. (Leggi).

I TITOLI DI MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1995

Scuola, valanga di bocciati. Da un primo esame degli scrutini emerge un quadro non esaltante rispetto ai livelli dello scorso anno. Negli istituti del capoluogo più promossi ma meno preparati. Sotto accusa i corsi di recupero: buttati al vento 2 miliardi e mezzo di lire. I commenti amareggiati di presidi e professori sulla situazione.

Assemblea sindacale e Poste chiuse. Rapporto in Procura. Rabbiose proteste degli utenti.

Sora, arrestato l’ex sindaco. È Carlo Bartolomucci, accusato di associazione per delinquere. Lo hanno prelevato nella sua abitazione di via Santa Lucia a Sora su ordine di custodia cautelare e misto dalla procura distrettuale antimafia di Napoli.

Cassino, come vorrei che fosse. Cosa fare per accogliere i milioni di pellegrini previsti per il giubileo del 2000? I risultati di un sondaggio. In 2000 danno i loro suggerimenti per cambiare il volto della città. Chiesto il recupero dei rioni degradati, il decentramento degli uffici, più verde, più parcheggi e la ristrutturazione della zona archeologica.

Rapine ai blindati: i Kalashnikov inchiodano la gang. I risultati delle perizie sulle armi. Secondo gli esperti i fucili e le pistole rinvenuti in un bidone nascosto in un bosco a Ceccano hanno sparato negli assalti di Castro e Pastena.

